19 серпня стартує веломарафон Львів-Краків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, подолати відстань у 325 км учасники веломарафону планують протягом 10-12 годин.

Урочистості з нагоди відкриття веломарафону розпочнуться напередодні, 18 серпня, о 17.00 на проспекті Свободи біля Оперного театру, а стартуватимуть учасники марафону 19 серпня о 7.00 з вул. Княгині Ольги, 3.

«В черговий раз ми проводимо цей традиційний веломарафон. Йому виповнюється 118 років. Найстаршому учаснику марафону виповниться 72 роки, наймолодшому – 16. Серед велосипедистів є і жінки», - повідомив УНІАН президент Львівської обласної Федерації велосипедного спорту Юрій Моравецький.

Веломарафон Львів-Краків цього року проводить Федерація велоспорту Львівської області під патронатом маршалка Малопольського воєводства та голови Львівської облдержадміністрації, за підтримки департаменту гуманітарної політики Львівської міськради та відділення НОК України у Львівській області.

„Ідея відродження марафону втілилася у життя завдяки старанням Краківської Королівської Роверової Академії та Федерації велоспорту Львівщини. Цього року у веломарафоні візьме участь близько 40 учасників з України. Також заявлено 30 учасників з польського боку”, - інформує прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомив УНІАН головний суддя веломарафону Володимир Набойщиков, цього року відібрали кращих ветеранів і спортсменів, які стартують в Україні. Минулого року кращий учасник марафону проїхав дистанцію за 11,5 годин, що стало рекордом. Середня швидкість учасників марафону – 30-35 кілометрів на годину.

Мета заходу - пропаганда велосипеда як екологічного транспортного засобу, польсько-українська співпраця у галузі спорту і рекреації, пропаганда здорового способу життя і залучення до велоспорту усіх верств населення, незважаючи на вік, соціальне чи етнічне походження.

Довідка УНІАН. З 1884 року веломарафон Львів-Краків проводився щороку. Традиція його проведення перервалася у 1939 році, коли почалась Друга світова війна. З 2008 року українці та поляки знову почали проводити веломарафон.