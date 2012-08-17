Кличко-молодший потрапив у ТОП-10 найкращих боксерів усіх часів

Як повідомляє сайт «Новини боксу», авторитетне видання в світі боксу - американський журнал The Ring опублікував рейтинг боксерів, які досягли високих вершин як у любительському боксі, так і в професійному.

Перше місце у рейтингу посів легендарний боксер Мухаммед Алі. Далі йдуть Рой Джонс, Рей Леонард, Пернелл Уїтакер, Володимир Кличко, Флойд Мейвезер, Леннокс Л’юїс, Джордж Формен, Джо Фрейзер,Евандер Холіфілд.

Видання зазначає, що всі боксери першої десятки рейтингу досягали найвищих вершин в професійному боксі, і сім з десяти також ставали олімпійськими чемпіонами