Блохін: Усі боялися, що без Шевченка і Вороніна збірна перестане існувати

"Це була наша перша гра після Євро-2012. Ми давно не збиралися, та й часу для цього не було. Що ж стосується самої гри нашої команди, то в цілому вона мене задовольнила. Думаю, як і глядачів. Не вистачило одного - результату. Ми мали більше моментів, ніж чехи, але жоден з них не довели до логічного завершення ", - сказав Блохін на післяматчевій прес-конференції, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Головний тренер також зазначив, що з Чехією грали "дуже молоді хлопці, яким десь не вистачає холоднокровності".

"На молодість я списую і ті помилки, які вони влаштували в кінці матчу. Хоча, в цілому, подібні промахи в матчах з командами такого рівня не прощаються", - сказав він.

В цілому, зазначив Блохін, він задоволений грою. "Всі боялися, що після того, як підуть Шевченко і Воронін збірна України перестане існувати як команда, але сьогодні ми, хлопці довели, що це не так - збірна є. Але хлопцям, звичайно, потрібно ще рости, є до чогось прагнути, щоб стати тими футболістами для збірної, якими були для неї Шевченко і Воронін ", - резюмував він.