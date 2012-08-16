Блохін: Усі боялися, що без Шевченка і Вороніна збірна перестане існувати

08:19, 16 серпня 2012
Спорт
1821

Головний тренер збірної України Олег Блохін похвалив своїх підопічних за гру зі збірною Чехією, яка завершилася нічиєю. 

Олег Блохін задоволений грою

"Це була наша перша гра після Євро-2012. Ми давно не збиралися, та й часу для цього не було. Що ж стосується самої гри нашої команди, то в цілому вона мене задовольнила. Думаю, як і глядачів. Не вистачило одного - результату. Ми мали більше моментів, ніж чехи, але жоден з них не довели до логічного завершення ", - сказав Блохін на післяматчевій прес-конференції, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Головний тренер також зазначив, що з Чехією грали "дуже молоді хлопці, яким десь не вистачає холоднокровності".

"На молодість я списую і ті помилки, які вони влаштували в кінці матчу. Хоча, в цілому, подібні промахи в матчах з командами такого рівня не прощаються", - сказав він.

В цілому, зазначив Блохін, він задоволений грою. "Всі боялися, що після того, як підуть Шевченко і Воронін збірна України перестане існувати як команда, але сьогодні ми, хлопці довели, що це не так - збірна є. Але хлопцям, звичайно, потрібно ще рости, є до чогось прагнути, щоб стати тими футболістами для збірної, якими були для неї Шевченко і Воронін ", - резюмував він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter