Українські олімпійці можуть отримати бронзу заднім числом
20:08, 15 серпня 2012Спорт
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У разі дискваліфікації американок збірна України має отримати бронзові медалі.
Олімпіада для України ще триває?
Одна з учасниць жіночої збірної США, яка виграла золоті медалі в естафеті 4х400 м на Олімпіаді-2012, здала позитивний допінг-тест.
Про це повідомив віце-президент Федерації легкої атлетики Санкт-Петербурга Володимир Куликов, якого цитує "Чемпіон" з посиланням на "БалтІнфо".
"Американська спортсменка, що брала участь в тій естафеті, була викрита в застосуванні заборонених препаратів. І зараз на рівні Міжнародного олімпійського комітету вирішується питання про те, щоб позбавити збірну США золотої медалі", - заявив він.
Друге місце в естафеті зайняла збірна Росії, третє - Ямайка, четверте - Україна.
У разі дискваліфікації американок збірна України має отримати бронзові медалі.
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