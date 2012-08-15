Українські олімпійці можуть отримати бронзу заднім числом

Одна з учасниць жіночої збірної США, яка виграла золоті медалі в естафеті 4х400 м на Олімпіаді-2012, здала позитивний допінг-тест.

Про це повідомив віце-президент Федерації легкої атлетики Санкт-Петербурга Володимир Куликов, якого цитує "Чемпіон" з посиланням на "БалтІнфо".

"Американська спортсменка, що брала участь в тій естафеті, була викрита в застосуванні заборонених препаратів. І зараз на рівні Міжнародного олімпійського комітету вирішується питання про те, щоб позбавити збірну США золотої медалі", - заявив він.

Друге місце в естафеті зайняла збірна Росії, третє - Ямайка, четверте - Україна.

У разі дискваліфікації американок збірна України має отримати бронзові медалі.