Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА
23:38, 02 жовтня 2007Спорт
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Гра в Києві принесла перемогу гостям
Закінчилися сьогоднішні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА
E Ліон - Рейнджерс 0:3 (Маккаллох 23, Кузен 48, Бізлі 53)
E Штутгарт - Барселона 0:2 (Пуйоль 53, Мессі 67)
F МЮ - Рома 1:0 (Руні 70)
F Динамо (Київ) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38)
G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (Красич 49, Вагнер Лав 53, пен. - Алекс 9, Дейвид 85)
G Інтер - ПСВ 2:0 (Ібрагімович 15, пен., 31)
H Стяуа - Арсенал 0:1 (ван Персі 76)
H Севілья - Славія 4:1 (Кануте 8, Луїс Фабіано 27, Ескюде 58, Коні 69 - Пуділ 19, Каливода 90+2)
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