Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА

Гра в Києві принесла перемогу гостям

Закінчилися сьогоднішні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА E Ліон - Рейнджерс 0:3 (Маккаллох 23, Кузен 48, Бізлі 53) E Штутгарт - Барселона 0:2 (Пуйоль 53, Мессі 67) F МЮ - Рома 1:0 (Руні 70) F Динамо (Київ) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38) G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (Красич 49, Вагнер Лав 53, пен. - Алекс 9, Дейвид 85) G Інтер - ПСВ 2:0 (Ібрагімович 15, пен., 31) H Стяуа - Арсенал 0:1 (ван Персі 76) H Севілья - Славія 4:1 (Кануте 8, Луїс Фабіано 27, Ескюде 58, Коні 69 - Пуділ 19, Каливода 90+2)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter