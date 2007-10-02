Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА (1-й тайм)

Спортинг двічі виходив вперед

Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА E Ліон - Рейнджерс 0:1 (Маккаллох 23) E Штутгарт - Барселона 0:0 F МЮ - Рома 0:0 F Динамо (Київ) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38) G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (матч закінчився) G Інтер - ПСВ 2:0 (Ібрагімович 15, пен., 31) H Стяуа - Арсенал 0:0 H Севілья - Славія 2:1 (Кануте 8, Луїс Фабіано 27 - Пуділ 19)

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