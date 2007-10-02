Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА (1-й тайм)

22:35, 02 жовтня 2007
Спорт
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Спортинг двічі виходив вперед

Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА

E Ліон - Рейнджерс 0:1 (Маккаллох 23)

E Штутгарт - Барселона 0:0

F МЮ - Рома 0:0

F Динамо (Київ) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38)

G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (матч закінчився)

G Інтер - ПСВ 2:0 (Ібрагімович 15, пен., 31)

H Стяуа - Арсенал 0:0

H Севілья - Славія 2:1 (Кануте 8, Луїс Фабіано 27 - Пуділ 19)

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