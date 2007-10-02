Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА (1-й тайм)
22:35, 02 жовтня 2007Спорт
782
Спортинг двічі виходив вперед
Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА
E Ліон - Рейнджерс 0:1 (Маккаллох 23)
E Штутгарт - Барселона 0:0
F МЮ - Рома 0:0
F Динамо (Київ) - Спортинг 1:2 (Ващук 28 - Тонел 14, Полга 38)
G ЦСКА - Фенербахче 2:2 (матч закінчився)
G Інтер - ПСВ 2:0 (Ібрагімович 15, пен., 31)
H Стяуа - Арсенал 0:0
H Севілья - Славія 2:1 (Кануте 8, Луїс Фабіано 27 - Пуділ 19)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter