Стартує ювілейний Кубок Лобановського

Сьогодні, 14 серпня, у Києві стартує ювілейний десятий Кубок Лобановського, присвячений пам'яті найвидатнішого радянського і українського тренера Валерія Васильовича Лобановського. Про це повідомляє ТСН.

За традицією останніх років, у кубку беруть участь молодіжні збірні.

Цього разу учасниками турніру є юніорські команди України, Чорногорії, Словаччини та Білорусі.

У перший день змагань відбудуться півфінальні матчі. А 15-го серпня пройдуть вирішальні ігри.

Календар Х міжнародного турніру пам'яті Лобановського

Вівторок, 14 серпня

Стадіон імені Баннікова

18:30 Білорусь (U20) - Чорногорія (U20)

Стадіон "Динамо" імені Лобановського

18:30 Україна (U20) - Словаччина (U21)

Середа, 15 серпня

Стадіон імені Баннікова

16:00 Матч за 3-є місце

Стадіон "Динамо" імені Лобановського

16:00 Фінал