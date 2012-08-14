Стартує ювілейний Кубок Лобановського
Цього разу учасниками турніру є юніорські команди України, Чорногорії, Словаччини та Білорусі.
Сьогодні, 14 серпня, у Києві стартує ювілейний десятий Кубок Лобановського, присвячений пам'яті найвидатнішого радянського і українського тренера Валерія Васильовича Лобановського. Про це повідомляє ТСН.
За традицією останніх років, у кубку беруть участь молодіжні збірні.
Цього разу учасниками турніру є юніорські команди України, Чорногорії, Словаччини та Білорусі.
У перший день змагань відбудуться півфінальні матчі. А 15-го серпня пройдуть вирішальні ігри.
Календар Х міжнародного турніру пам'яті Лобановського
Вівторок, 14 серпня
Стадіон імені Баннікова
18:30 Білорусь (U20) - Чорногорія (U20)
Стадіон "Динамо" імені Лобановського
18:30 Україна (U20) - Словаччина (U21)
Середа, 15 серпня
Стадіон імені Баннікова
16:00 Матч за 3-є місце
Стадіон "Динамо" імені Лобановського
16:00 Фінал