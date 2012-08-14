Прапор Олімпіади переїхав до Бразилії

08:52, 14 серпня 2012
Спорт
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Офіційний прапор Олімпійських ігор у понеділок було доставлено в Ріо-де-Жанейро – столицю літньої Олімпіади 2016 року.

Олімпійський прапор по стадіону пронесли генеральний секретар ООН та громадянські активісти, відомі боротьбою за права людей, екологію і гуманізм, фото Reuters

Як повідомляє радіо «Свобода», мер столиці Бразилії Едуардо Паес розмахував прапором на виході з літака, що прибув з Лондона.

В неділю в Лондоні прапор було передано Е.Паесу перед тим, як погас вогонь 30-ї літньої Олімпіади, що завершилася того дня.

Прибуття прапора знаменує офіційний початок підготовки до наступних міжнародних змагань.

У Бразилії до ігор, які пройдуть через чотири роки, повинні бути збудовані десятки спортивних об'єктів. Ріо-де-Жанейро стане першим в історії містом Південної Америки, де відбудеться Олімпіада.

 

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