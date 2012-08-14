Прапор Олімпіади переїхав до Бразилії

Як повідомляє радіо «Свобода», мер столиці Бразилії Едуардо Паес розмахував прапором на виході з літака, що прибув з Лондона.

В неділю в Лондоні прапор було передано Е.Паесу перед тим, як погас вогонь 30-ї літньої Олімпіади, що завершилася того дня.

Прибуття прапора знаменує офіційний початок підготовки до наступних міжнародних змагань.

У Бразилії до ігор, які пройдуть через чотири роки, повинні бути збудовані десятки спортивних об'єктів. Ріо-де-Жанейро стане першим в історії містом Південної Америки, де відбудеться Олімпіада.