Прапор Олімпіади переїхав до Бразилії
08:52, 14 серпня 2012Спорт
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Офіційний прапор Олімпійських ігор у понеділок було доставлено в Ріо-де-Жанейро – столицю літньої Олімпіади 2016 року.
Олімпійський прапор змінив прописку
Як повідомляє радіо «Свобода», мер столиці Бразилії Едуардо Паес розмахував прапором на виході з літака, що прибув з Лондона.
В неділю в Лондоні прапор було передано Е.Паесу перед тим, як погас вогонь 30-ї літньої Олімпіади, що завершилася того дня.
Прибуття прапора знаменує офіційний початок підготовки до наступних міжнародних змагань.
У Бразилії до ігор, які пройдуть через чотири роки, повинні бути збудовані десятки спортивних об'єктів. Ріо-де-Жанейро стане першим в історії містом Південної Америки, де відбудеться Олімпіада.
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