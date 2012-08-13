Шева грав у Динамо за 2 тисячі гривень на місяць - декларація

На сайті Центральної виборчої комісії України опубліковано декларацію про доходи 2-го номера в списку партії Наталії Королевської «Україна – вперед!» Андрія Шевченка.

Згідно з документом, за рік доходи колишнього гравця київського «Динамо» склали 13 205 406 гривень. У тому числі заробітна плата – 25 090 грн.