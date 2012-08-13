Шева грав у Динамо за 2 тисячі гривень на місяць - декларація
11:19, 13 серпня 2012Спорт
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ЦВК показала декларацію екс-футболіста.
Шевченко оприлюднив доходи
На сайті Центральної виборчої комісії України опубліковано декларацію про доходи 2-го номера в списку партії Наталії Королевської «Україна – вперед!» Андрія Шевченка.
Згідно з документом, за рік доходи колишнього гравця київського «Динамо» склали 13 205 406 гривень. У тому числі заробітна плата – 25 090 грн.
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