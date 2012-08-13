Сафіуллін - про олімпійські медалі: Подивіться, хто попереду нас

Про це він сказав у коментарі газеті «Сегодня» (№179 (4191) від 13 серпня 2012 р.

«Я вважаю, шість золотих медалей - це успіх. Подивіться, хто попереду нас. Знову ж таки потрібно говорити про ту інфраструктуру, яку ми маємо в своєму розпорядженні. Це трохи менше нагород, аніж було на попередніх Олімпіадах. Але це - успіх», - зазначив Р.Сафіуллін.

За словами голови Держслужби, найбільше на іграх його порадували боксери.

«Дві золоті медалі, «срібло», і дві «бронзи» - найбільший внесок у скарбничку нашої команди. Легіні! Ще потрібно враховувати те, що Хитрова було, м'яко кажучи, незрозумілим чином виключено з боротьби. І в півфіналі Гвоздик за явної переваги чомусь програв...», - наголосив він.

Водночас Р.Сафіуллін додав: «Я не думаю, що це якась змова проти України. Так інколи буває у спорті. На жаль, зараз це припало на наших боксерів».

Також голова Держслужби молоді і спорту зазначив, що деякі спортсмени розчарували його, але прізвищ не назвав. За його словами, були очікування в легкій атлетиці, у боротьбі.

«Потрібно буде розбиратися. Україна підтвердила, що вона спортивна держава. Ми на 14 місці у світі! Це при ситуації із спортивною інфраструктурою. Але, якщо чесно, я сподівався на більшу кількість медалей...», - сказав Р.Сафіуллін.

Як повідомляв УНІАН, Ігри ХХХ Олімпіади в Лондоні проходили з 27 липня по 12 серпня.

Україну на ХХХ Іграх представляли 245 спортсменів, які змагалися у 28 видах спорту з 32-х олімпійських.

На Олімпіаді українці завоювали 20 медалей: 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових.