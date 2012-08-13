Лондонська Олімпіада завершилася піснею The Who

Музиканти виконали композицію My Generation, пише РІА "Новости".

Президент МОК Жак Рогге оголосив Ігри закритими і сказав, що чекає усіх на наступних Іграх за чотири роки.

Олімпійський вогонь загасили, а пелюстки із олімпійського вогню роздали всім 204 країнам-учасницям.

Художній керівник церемонії закриття, відомий хореограф Кім Ґевін сказав, що глядачі стали свідками "хаотичної симфонії".

Нести прапор України на церемонії закриття надали честь олімпійському чемпіону з важкої атлетики Олексію Торохтію.

Українська збірна завоювала на цій Олімпіаді 6 золотих медалей, 5 срібних і 9 бронзових. З такими показниками наша збірна посіла 14 місце в загальнокомандному заліку.

Церемонія закриття, що включала урочистий парад спортсменів, передачу олімпійського прапора столиці Ігор-2016 Ріо-де-Жанейро і погашення вогню Олімпіади, тривала більше трьох годин.

Урочисті заходи завершилися грандіозним салютом.