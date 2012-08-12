Олімпіада: в України - срібло у вільній боротьбі

17:17, 12 серпня 2012
Спорт
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Український борець Валерій Андрійцев у досить суперечливій ситуації став срібним призером Олімпіади.

Валерій Андрійцев став срібним призером Олімпіади. Фото з сайту НОК

Про це повідомляє Champion.

Програвши перший період, наш спортсмен у другому зміг виштовхати суперника за межі поля для боротьби, а потім й сам опинився там.

Судді в такій ситуації вирішили віддати бал американцю, а тренери Андрійцева не наважилися подати протест.

 

 

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