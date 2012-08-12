Ломаченко став дворазовим олімпійським чемпіоном

Українець Василь Ломаченко у фіналі Олімпіади у ваговій категорії до 60 кг переміг корейця Сончул Хана.

Українець переміг у кожному з трьох раундів і став дворазовим олімпійським чемпіоном. Загальний рахунок - 19:9 (7:2, 4:3, 8:4) Таким чином українські боксери принесли в скарбничку збірної 5 медалей: 2 "золота", "срібло" та 2 "бронзи".

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