Ломаченко став дворазовим олімпійським чемпіоном
16:07, 12 серпня 2012Спорт
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Українець Василь Ломаченко у фіналі Олімпіади у ваговій категорії до 60 кг переміг корейця Сончул Хана.
Ломаченко здобув упевнену перемогу
Українець переміг у кожному з трьох раундів і став дворазовим олімпійським чемпіоном.
Загальний рахунок - 19:9 (7:2, 4:3, 8:4)
Таким чином українські боксери принесли в скарбничку збірної 5 медалей: 2 "золота", "срібло" та 2 "бронзи".
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