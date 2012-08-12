Український борець вийшов у фінал Олімпіади

Про це повідомляє НОК.

На першій же хвилині сутички українець виштовхнув суперника за межі килима, що принесло йому бал. Та під час цього іранець травмував ногу. Після лікарського втручання Яздані вирішив продовжити боротьбу, та після кидка у виконанні нашого спортсмена вже не зміг підвестися.

Сутичку зупинили, присудивши Валерію «чисту» перемогу – на туше.

У фіналі уродженець житомирського міста Малин поміряється силами з американцем Якобом Варнером – бронзовим призером останнього чемпіонату світу.