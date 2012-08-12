Олімпіада: в яких видах сьогодні виступають українці (анонс дня)
Тривають Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Сьогодні будуть розіграні чергові комплекти нагород.
Сучасне п'ятиборство
10:00. Індивідуальні змагання, жінки. Фінальні змагання. Вікторія Терещук, Ірина Хохлова.
Легка атлетика
13:00. Марафон, чоловіки. Фінал. Іван Бабарика, Олександр Сітковський, Віталій Шафар.
Вільна боротьба
15:00. Вагова категорія 66 кг. Попередні. Андрій Квятковський.
15:00. Вагова категорія 96 кг. Попередні. Валерій Андрейцев.
19:45. Фінали.
Художня гімнастика
15:30. Групові вправи. М'ячі, стрічки, обручі. Фінал. Олена Дмитраш, Євгенія Гомон, Валерія Гудим, Вікторія Ленишин, Вікторія Мазур, Світлана Прокопова.
Велоспорт - маунтейнбайк
15:30. Cross-country, чоловіки. Сергій Рисенко.
Бокс
15:45. Вагова категорія 60 кг, чоловіки. Фінал. Василь Ломаченко.
15:30. Вагова категорія 69 кг, чоловіки. Фінал.
15:30. Вагова категорія 81 кг, чоловіки. Фінал.