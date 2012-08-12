Олімпіада: в яких видах сьогодні виступають українці (анонс дня)

Тривають Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Сьогодні будуть розіграні чергові комплекти нагород.

Сучасне п'ятиборство 10:00. Індивідуальні змагання, жінки. Фінальні змагання. Вікторія Терещук, Ірина Хохлова. Легка атлетика 13:00. Марафон, чоловіки. Фінал. Іван Бабарика, Олександр Сітковський, Віталій Шафар. Вільна боротьба 15:00. Вагова категорія 66 кг. Попередні. Андрій Квятковський. 15:00. Вагова категорія 96 кг. Попередні. Валерій Андрейцев. 19:45. Фінали. Художня гімнастика 15:30. Групові вправи. М'ячі, стрічки, обручі. Фінал. Олена Дмитраш​​, Євгенія Гомон, Валерія Гудим, Вікторія Ленишин, Вікторія Мазур, Світлана Прокопова. Велоспорт - маунтейнбайк 15:30. Cross-country, чоловіки. Сергій Рисенко. Бокс 15:45. Вагова категорія 60 кг, чоловіки. Фінал. Василь Ломаченко. 15:30. Вагова категорія 69 кг, чоловіки. Фінал. 15:30. Вагова категорія 81 кг, чоловіки. Фінал.

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