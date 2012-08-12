Олімпіада: в яких видах сьогодні виступають українці (анонс дня)

10:43, 12 серпня 2012
Спорт
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Тривають Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Сьогодні будуть розіграні чергові комплекти нагород.

Василь Ломаченко сьогодні б`ється у фіналі

Сучасне п'ятиборство

10:00. Індивідуальні змагання, жінки. Фінальні змагання. Вікторія Терещук, Ірина Хохлова.

Легка атлетика

13:00. Марафон, чоловіки. Фінал. Іван Бабарика, Олександр Сітковський, Віталій Шафар.

Вільна боротьба

15:00. Вагова категорія 66 кг. Попередні. Андрій Квятковський.

15:00. Вагова категорія 96 кг. Попередні. Валерій Андрейцев.

19:45. Фінали.

Художня гімнастика

15:30. Групові вправи. М'ячі, стрічки, обручі. Фінал. Олена Дмитраш​​, Євгенія Гомон, Валерія Гудим, Вікторія Ленишин, Вікторія Мазур, Світлана Прокопова.

Велоспорт - маунтейнбайк

15:30. Cross-country, чоловіки. Сергій Рисенко.

Бокс

15:45. Вагова категорія 60 кг, чоловіки. Фінал. Василь Ломаченко.

15:30. Вагова категорія 69 кг, чоловіки. Фінал.

15:30. Вагова категорія 81 кг, чоловіки. Фінал.

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