Олімпіада: Боксер Усик поповнив скарбничку України п'ятою золотою медаллю
Олександр Усик став чемпіоном боксерського турніру на Олімпійських Іграх в Лондоні.
Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету, О.Усик здобув золото у поєдинку з італійцем Клементе Руссо у ваговій категорії до 91 кг.
Крім того, боксер Д.Беринчик став срібним призером Олімпіади у ваговій категорії до 64 кг, поступившись кубинцю Іглесіасу Сотолонго.
«Після трьох раундів рефері зафіксував рахунок 22:15 на користь кубинця. А отже, Денис Беринчик приносить 4-е срібло до скарбнички збірної України», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, раніше українські боксери Олександр Гвоздик і Тарас Шелестюк завоювали для України дві бронзові медалі.
Таким чином українські спортсмени загалом вже здобули на Олімпіаді 18 медалей - 5 золотих, 4 срібних і 9 бронзових. В командному заліку Україна піднялась на 14 місце.