Олімпіада: Боксер Усик поповнив скарбничку України п'ятою золотою медаллю

Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету, О.Усик здобув золото у поєдинку з італійцем Клементе Руссо у ваговій категорії до 91 кг.

Крім того, боксер Д.Беринчик став срібним призером Олімпіади у ваговій категорії до 64 кг, поступившись кубинцю Іглесіасу Сотолонго.

«Після трьох раундів рефері зафіксував рахунок 22:15 на користь кубинця. А отже, Денис Беринчик приносить 4-е срібло до скарбнички збірної України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше українські боксери Олександр Гвоздик і Тарас Шелестюк завоювали для України дві бронзові медалі.

Таким чином українські спортсмени загалом вже здобули на Олімпіаді 18 медалей - 5 золотих, 4 срібних і 9 бронзових. В командному заліку Україна піднялась на 14 місце.