Українець став срібним призером Олімпіади у метанні списа
23:07, 11 серпня 2012Спорт
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Український легкоатлет Олександр П'ятниця став срібним призером Олімпіади у метанні списа.
П`ятниця поступився Олімпійському чемпіону Кешорну Уелкотту з Трінідада і Тобаго всього сімома сантиметрами
Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету, українець поступився Олімпійському чемпіону Кешорну Уелкотту з Трінідада і Тобаго всього сімома сантиметрами. Бронзовим призером став фін Антті Руусканен – 84.12.
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