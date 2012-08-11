Українець став срібним призером Олімпіади у метанні списа

Український легкоатлет Олександр П'ятниця став срібним призером Олімпіади у метанні списа.

Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету, українець поступився Олімпійському чемпіону Кешорну Уелкотту з Трінідада і Тобаго всього сімома сантиметрами. Бронзовим призером став фін Антті Руусканен – 84.12.

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