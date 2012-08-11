Український каноїст приніс Україні золото

11:59, 11 серпня 2012
Спорт
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Юрій Чебан переміг у фінальному запливі на 200 метрів на каное.

Чабан приніс Україні 4 золото, фото НОКУ

Це перша олімпійська золота медаль за всю історію українського спорту в цьому виді.

Результат українського спортсмена - 42,291.

Срібло здобув Євген Шуклін з Литви, а бронзу - росіянин Іван Штіль.

Це четверта золота медаль української збірної в Лондоні.

У Пекіні-2008 Юрій Чебан виступав на дистанції 500 м. Цього року 200-метрівка вперше включена в програму Олімпійських ігор.

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