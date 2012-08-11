AIBA відхилила апеляцію на поразку українського боксера у півфіналі Олімпіади

Українці подали протест з вимогою перерахувати очки за нанесені удари, а також розглянути незастосування штрафних санкцій до казахського спортсмена за утримування Олександра Гвоздика (за правилами за 3 утримання має виноситись попередження і штраф у мінус 2 очки), пише сайт НОКУ.

Відповідне журі AIBA прийняло протест на розгляд і близько 4 ночі за київським часом передало своє рішення: попередження за утримання не виносилось оскільки у клінч йшли обидва боксери а очки нараховані правильно, так само, як і остаточне рішення суддів щодо переможця.

Відповідно до статуту AIBA жодних інших апеляційних дій вчинити не можна.

Нагадаємо, що двобій закінчився у нічию 13-13, втім судді прийняли рішення на користь Адібека Ніязимбетова.