AIBA відхилила апеляцію на поразку українського боксера у півфіналі Олімпіади
Міжнародна Асоціація Любительського Боксу (AIBA) передала українській стороні результати розгляду протесту щодо двобою Олександра Гвоздика з казахським спортсменом.
Українці подали протест з вимогою перерахувати очки за нанесені удари, а також розглянути незастосування штрафних санкцій до казахського спортсмена за утримування Олександра Гвоздика (за правилами за 3 утримання має виноситись попередження і штраф у мінус 2 очки), пише сайт НОКУ.
Відповідне журі AIBA прийняло протест на розгляд і близько 4 ночі за київським часом передало своє рішення: попередження за утримання не виносилось оскільки у клінч йшли обидва боксери а очки нараховані правильно, так само, як і остаточне рішення суддів щодо переможця.
Відповідно до статуту AIBA жодних інших апеляційних дій вчинити не можна.
Нагадаємо, що двобій закінчився у нічию 13-13, втім судді прийняли рішення на користь Адібека Ніязимбетова.