В України гарантовано є два олімпійських срібла з боксу
18:25, 10 серпня 2012Спорт
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Уже двоє з п'яти українських боксерів, що вийшли до півфіналів Олімпіади, отримали перемоги.
Олександр Усик та Денис Беринчик - у фіналі Олімпіади
Дениса Беринчика у ваговій категорії до 64 кг першим серед українців отримав перемогу, повідомляє НОКУ.
На початку зустрічі перевага у два очки була на боці суперника українця Мунх-Ердена Уранчімега з Монголії. Другий раунд від перемоги нашого боксера відділяло одне очко. Доля фіналу вирішувалась у останній 3-й серії.
Денис Беринчик доклав максимум зусиль і вирвав перемогу з рахунком 29:21.
Другим українцем який пробився до фіналу боксерського олімпійського турніру став Олександр Усик (91 кг).
Беззаперечне домінування протягом усіх трьох поєдинків над болгарином Тервером Пулєвим призвело до перемоги з рахунком 21:5 на користь українця.
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