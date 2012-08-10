В України гарантовано є два олімпійських срібла з боксу

18:25, 10 серпня 2012
Спорт
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Уже двоє з п'яти українських боксерів, що вийшли до півфіналів Олімпіади, отримали перемоги.

Олександр Усик та Денис Берінчик - у фіналі Олімпіади

Дениса Беринчика у ваговій категорії до 64 кг першим серед українців отримав перемогу, повідомляє НОКУ.

На початку зустрічі перевага у два очки була на боці суперника українця Мунх-Ердена Уранчімега з Монголії. Другий раунд від перемоги нашого боксера відділяло одне очко. Доля фіналу вирішувалась у останній 3-й серії.

Денис Беринчик доклав максимум зусиль і вирвав перемогу з рахунком 29:21.

Другим українцем який пробився до фіналу боксерського олімпійського турніру став Олександр Усик (91 кг).

Беззаперечне домінування протягом усіх трьох поєдинків над болгарином Тервером Пулєвим призвело до перемоги з рахунком 21:5 на користь українця.

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