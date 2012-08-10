Дніпро й Металіст отримали суперників у Лізі Європи

Українські футбольні клуби отримали суперників в останньому раунді кваліфікації Ліги Європи.

За вихід до групового етапу харківський "Металіст" посперечається з бухарестським "Динамо", "Дніпро" зіграє з чемпіоном Чехії "Слованом". Це визначило жеребкування в штаб-квартирі УЄФА, інформує Чемпіон. Перші зустрічі відбудуться 23 серпня, а матчі-відповіді - 30 серпня. Ліга Європи 4-й раунд кваліфікації "Стяуа" (Румунія) - "Екранас" (Литва)

"Слован" (Чехія) - "Дніпро" (Україна)

"Штуттгарт" (Німеччина) - "Динамо" (Москва, Росія)

ПАОК (Греція) - "Рапід" (Австрія)

"Люцерн" (Швейцарія) - "Генк" (Бельгія)

"Анжи" (Росія) - "АЗ Алкмаар" (Нідерланди)

АІК (Швеція) - ЦСКА (Росія)

"Динамо" (Румунія) - "Металіст" (Україна)

"Зета" (Чорногорія) - ПСВ (Нідерланди)

"Хартс" (Шотландія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Атромітос" (Греція) - "Ньюкасл" (Англія)

АПОЕЛ (Кіпр) - "Нефтчі" (Азербайджан)

"Тромсе" (Норвегія) - "Партизан" (Сербія)

"Васлуй" (Румунія) - "Інтер" (Італія)

"Атлетик" (Іспанія) - ГІК (Фінляндія)

"Марітіму" (Португалія) - "Анортосіс" (Кіпр)/ "Діла" (Грузія)

"Мольде" (Норвегія) - "Херенвен" (Нідерланди)

"Дебрецен" (Угорщина) - "Брюгге" (Бельгія)

"Шериф" (Молдова) - "Олімпік" (Марсель, Франція)

"Трабзонспор" (Туреччина) - "Відеотон" (Угорщина)

"Мідтьюлланд" (Данія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)

"Шльонськ" (Польща) - "Ганновер" (Німеччина)

"Хорсенс" (Данія) - "Спортинг" (Португалія)

"Хапоель" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Дюделанж" (Люксембург)

"Фейєнорд" (Нідерланди) - "Спарта" (Чехія)

"Мазервелл" (Шотландія) - "Леванте" (Іспанія)

"Црвена Звєзда" (Сербія) - "Бордо" (Франція)

"Локерен" (Бельгія) - "Вікторія" (Чехія)

"Лаціо" (Італія) - "Мура" (Словенія)

"Легія" (Польща) - "Русенборг" (Норвегія)

"Бурсаспор" (Туреччина) - "Твенте" (Нідерланди)

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