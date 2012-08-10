Олімпіада: Українські веслувальники легко пройшли у фінал
14:54, 10 серпня 2012Спорт
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Інна Осипенко-Радомська і Юрій Чебан вийшли у фінал.
Інна Осипенко-Радомська потрапила до фіналу А
Про це повідомляє НОК.
Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 каноїст Юрій Чебан завтра позмагається за медаль Ігор ХХХ Олімпіади на дистанції 200 м. У своєму півфіналі він першим перетнув фінішну лінію – 41,427. Зазначимо, що наш спортсмен був найшвидшим і в першому раунді змагань – 41,036.
Інна Осипенко-Радомська, яка вчора виборола на лондонському каналі «срібло» в веслуванні на байдарці на 500 м, гарантували собі шанс позмагатися ще за одну олімпійську нагороду – на 200-метрівці. Свій заїзд вона виграла – 42,119. А в півфіналі фінішувала третьою - 41,360. Проте за результатом потрапила до фіналу А, який відбудеться завтра.
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