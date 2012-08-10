Олімпіада: Українські веслувальники легко пройшли у фінал

Про це повідомляє НОК.

Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 каноїст Юрій Чебан завтра позмагається за медаль Ігор ХХХ Олімпіади на дистанції 200 м. У своєму півфіналі він першим перетнув фінішну лінію – 41,427. Зазначимо, що наш спортсмен був найшвидшим і в першому раунді змагань – 41,036.

Інна Осипенко-Радомська, яка вчора виборола на лондонському каналі «срібло» в веслуванні на байдарці на 500 м, гарантували собі шанс позмагатися ще за одну олімпійську нагороду – на 200-метрівці. Свій заїзд вона виграла – 42,119. А в півфіналі фінішувала третьою - 41,360. Проте за результатом потрапила до фіналу А, який відбудеться завтра.