Суперниками Динамо в Лізі чемпіонів будуть німці
13:15, 10 серпня 2012Спорт
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Київське «Динамо» дізналося суперника в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Пройшло жеребкування
У швейцарському Ньоні, в штаб-квартирі УЄФА, відбулося жеребкування 4-го кваліфікаційного раунду ЛЧ.
Результати:
Базель – Клуж
Хельсинборг - Селтік
БАТЕ – Хапоель
АЕЛ – Андерлехт
Динамо Загреб – Марібор
Брага – Удінезе
Спартак – Фенербахче
Малага – Панатінаїкос
Борусія Менхенгландбах – Динамо Київ
Ліль - Копенгаген
Матчі цього етапу пройдуть 21/22 серпня і 28/29 серпня.
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