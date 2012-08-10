Суперниками Динамо в Лізі чемпіонів будуть німці

Київське «Динамо» дізналося суперника в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

У швейцарському Ньоні, в штаб-квартирі УЄФА, відбулося жеребкування 4-го кваліфікаційного раунду ЛЧ. Результати: Базель – Клуж Хельсинборг - Селтік БАТЕ – Хапоель АЕЛ – Андерлехт Динамо Загреб – Марібор Брага – Удінезе Спартак – Фенербахче Малага – Панатінаїкос Борусія Менхенгландбах – Динамо Київ Ліль - Копенгаген Матчі цього етапу пройдуть 21/22 серпня і 28/29 серпня.

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