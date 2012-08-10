Суперниками Динамо в Лізі чемпіонів будуть німці

13:15, 10 серпня 2012
Спорт
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Київське «Динамо» дізналося суперника в наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга Чемпіонів

У швейцарському Ньоні, в штаб-квартирі УЄФА, відбулося жеребкування 4-го кваліфікаційного раунду ЛЧ.

Результати:

Базель – Клуж

Хельсинборг - Селтік

БАТЕ – Хапоель

АЕЛ – Андерлехт

Динамо Загреб – Марібор

Брага – Удінезе

Спартак – Фенербахче

Малага – Панатінаїкос

Борусія Менхенгландбах – Динамо Київ

Ліль - Копенгаген

Матчі цього етапу пройдуть 21/22 серпня і 28/29 серпня.

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