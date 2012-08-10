Яких медалей чекати сьогодні з Лондона Україні (анонс дня)
Тривають Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Сьогодні будуть розіграні чергові комплекти нагород.
Згідно з даними, розміщеними на сайті НОК України, сьогодні змагання пройдуть у таких видах програми:
Гребля на байдарках і каное
11:51. С-1200 м, чоловіки. Попередні заїзди. Юрій Чебан.
12:12. К-1200 м, жінки. Попередні заїзди. Інна Осипенко-Радомська.
13:16. С-1200 м, чоловіки. 1/2 фіналу.
13:30. К-1200 м, жінки. 1/2 фіналу.
Художня гімнастика
14:00. Багатоборство. Групові вправи. М'ячі, стрічки, обручі. Кваліфікація. Олена Дмитраш, Світлана Прокопова, Євгенія Гомон, Вікторія Ленишин, Вікторія Мазур, Валерія Гудим, Анастасія Шухарева.
Плавання
14:00. Марафон 10 км, чоловіки. Фінал. Ігор Червінський.
Бокс
16:00. Вагова категорія 56 кг, чоловіки. 1/2 фіналу.
16:30. Вагова категорія 64 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Денис Берінчик.
17:30. Вагова категорія 91 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Олександр Усик.
17:00. Вагова категорія 75 кг, чоловіки. 1/2 фіналу.
23:00. Вагова категорія 60 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Василь Ломаченко.
23:30. Вагова категорія 69 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Тарас Шелестюк.
22:30. Вагова категорія 81 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Олександр Гвоздик.
Стрибки у воду
21:00. Вишка 10м, індивідуальні змагання, чоловіки. Попередні. Олександр Бондар, Антон Захаров.
Легка атлетика
21:10. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал.
21:10. Естафета 4 х 400 м, жінки. Попередні забіги. Юлія Баралей, Дар'я Приступа, Ганна Тітімець, Наталія Пигида, Юлія Олішевська, Ольга Земляк, Аліна Логвиненко.
21:35. Метання молота, жінки. Фінал.
22:05. Біг 5000 м, жінки. Фінал.
22:40. Естафета 4 х 100 м, жінки. Фінал.
22:55. Біг 1500 м, жінки. Фінал.