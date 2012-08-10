Яких медалей чекати сьогодні з Лондона Україні (анонс дня)

09:59, 10 серпня 2012
Спорт
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Тривають Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Сьогодні будуть розіграні чергові комплекти нагород.

Ломаченко сьогодні битиметься у півфіналі

Згідно з даними, розміщеними на сайті НОК України, сьогодні змагання пройдуть у таких видах програми:

Гребля на байдарках і каное

11:51. С-1200 м, чоловіки. Попередні заїзди. Юрій Чебан.

12:12. К-1200 м, жінки. Попередні заїзди. Інна Осипенко-Радомська.

13:16. С-1200 м, чоловіки. 1/2 фіналу.

13:30. К-1200 м, жінки. 1/2 фіналу.

Художня гімнастика

14:00. Багатоборство. Групові вправи. М'ячі, стрічки, обручі. Кваліфікація. Олена Дмитраш, Світлана Прокопова, Євгенія Гомон, Вікторія Ленишин, Вікторія Мазур, Валерія Гудим, Анастасія Шухарева.

Плавання

14:00. Марафон 10 км, чоловіки. Фінал. Ігор Червінський.

Бокс

16:00. Вагова категорія 56 кг, чоловіки. 1/2 фіналу.

16:30. Вагова категорія 64 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Денис Берінчик.

17:30. Вагова категорія 91 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Олександр Усик.

17:00. Вагова категорія 75 кг, чоловіки. 1/2 фіналу.

23:00. Вагова категорія 60 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Василь Ломаченко.

23:30. Вагова категорія 69 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Тарас Шелестюк.

22:30. Вагова категорія 81 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Олександр Гвоздик.

Стрибки у воду

21:00. Вишка 10м, індивідуальні змагання, чоловіки. Попередні. Олександр Бондар, Антон Захаров.

Легка атлетика

21:10. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал.

21:10. Естафета 4 х 400 м, жінки. Попередні забіги. Юлія Баралей, Дар'я Приступа, Ганна Тітімець, Наталія Пигида, Юлія Олішевська, Ольга Земляк, Аліна Логвиненко. 

21:35. Метання молота, жінки. Фінал.

22:05. Біг 5000 м, жінки. Фінал.

22:40. Естафета 4 х 100 м, жінки. Фінал.

22:55. Біг 1500 м, жінки. Фінал.

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