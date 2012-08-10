Яких медалей чекати сьогодні з Лондона Україні (анонс дня)

Тривають Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Сьогодні будуть розіграні чергові комплекти нагород.

Згідно з даними, розміщеними на сайті НОК України, сьогодні змагання пройдуть у таких видах програми: Гребля на байдарках і каное 11:51. С-1200 м, чоловіки. Попередні заїзди. Юрій Чебан. 12:12. К-1200 м, жінки. Попередні заїзди. Інна Осипенко-Радомська. 13:16. С-1200 м, чоловіки. 1/2 фіналу. 13:30. К-1200 м, жінки. 1/2 фіналу. Художня гімнастика 14:00. Багатоборство. Групові вправи. М'ячі, стрічки, обручі. Кваліфікація. Олена Дмитраш, Світлана Прокопова, Євгенія Гомон, Вікторія Ленишин, Вікторія Мазур, Валерія Гудим, Анастасія Шухарева. Плавання 14:00. Марафон 10 км, чоловіки. Фінал. Ігор Червінський. Бокс 16:00. Вагова категорія 56 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. 16:30. Вагова категорія 64 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Денис Берінчик. 17:30. Вагова категорія 91 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Олександр Усик. 17:00. Вагова категорія 75 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. 23:00. Вагова категорія 60 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Василь Ломаченко. 23:30. Вагова категорія 69 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Тарас Шелестюк. 22:30. Вагова категорія 81 кг, чоловіки. 1/2 фіналу. Олександр Гвоздик. Стрибки у воду 21:00. Вишка 10м, індивідуальні змагання, чоловіки. Попередні. Олександр Бондар, Антон Захаров. Легка атлетика 21:10. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал. 21:10. Естафета 4 х 400 м, жінки. Попередні забіги. Юлія Баралей, Дар'я Приступа, Ганна Тітімець, Наталія Пигида, Юлія Олішевська, Ольга Земляк, Аліна Логвиненко. 21:35. Метання молота, жінки. Фінал. 22:05. Біг 5000 м, жінки. Фінал. 22:40. Естафета 4 х 100 м, жінки. Фінал. 22:55. Біг 1500 м, жінки. Фінал.

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