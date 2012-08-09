Олімпіада: У яких видах сьогодні виступають українці (анонс дня)
Тривають Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Сьогодні будуть розіграні чергові комплекти нагород, за які боротимуться і українські спортсмени.
Легка атлетика
11:00. Багатоборство: чоловіки.
Біг 110 метрів з бар'єрами, метання диска, стрибки з жердиною. Олексій Касьянов.
11:30. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація. Вікторія Стьопіна, Олена Холоша.
21:20. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал.
21:30. Біг 800 м, жінки. 1/2 фіналу. Наталія Люпу.
22:20. Естафета 4 х 100 м, жінки. Попередні забіги. Наталія Погребняк, Олеся Повх, Вікторія П'ятаченко, Марія Ремінь, Христина Стуй, Єлизавета Бризгіна. 22:55. Біг 200 м, чоловіки. Фінал.
23:00. Метання списа, жінки. Фінал. 23:20.
Багатоборство: чоловіки. Метання списа, біг 1500 м Фінал.
Тхеквондо
11:00. Вагова категорія до 68 кг, чоловіки. Попередні. Григорій Гусаров.
17:00. 1/4 фіналу, 1/2 фіналу 22:00. Поєдинки за 3-е місце, фінали.
Стрибки у воду
12:00. Вишка 10 м, індивідуальні змагання, жінки. 1/2 фіналу. Юлія Прокопчук. 21:00. Фінал.
Кінний спорт
12:00. Виїздка. Фінал.
Гребля на байдарках і каное
12:08. К-1500 м, жінки. Фінал. Інна Осипенко-Радомська.
Художня гімнастика
14:00. Багатоборстві, індивідуальні змагання. Кваліфікація. Анна Різатдінова, Аліна Максименко, Вікторя Шенкаренко.
Плавання
14:00. Марафон 10 км, жінки. Фінал. Ольга Береснєва.
Вільна боротьба
15:00. Вагова категорія 55 кг, жінки. Вагова категорія 72 кг, жінки. Попередні. Тетяна Лазарева, Катерина Бурмістрова. 19:45.
Фінали.