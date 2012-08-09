Олімпіада: У яких видах сьогодні виступають українці (анонс дня)

11:20, 09 серпня 2012
Спорт
1980

Тривають Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Сьогодні будуть розіграні чергові комплекти нагород, за які боротимуться і українські спортсмени.

Сьогодні особлива надія на Інну Осипенко-Радомську!

Легка атлетика

11:00. Багатоборство: чоловіки.

Біг 110 метрів з бар'єрами, метання диска, стрибки з жердиною. Олексій Касьянов.

11:30. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація. Вікторія Стьопіна, Олена Холоша.

21:20. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал.

21:30. Біг 800 м, жінки. 1/2 фіналу. Наталія Люпу.

22:20. Естафета 4 х 100 м, жінки. Попередні забіги. Наталія Погребняк, Олеся Повх, Вікторія П'ятаченко, Марія Ремінь, Христина Стуй, Єлизавета Бризгіна. 22:55. Біг 200 м, чоловіки. Фінал.

23:00. Метання списа, жінки. Фінал. 23:20. 

Багатоборство: чоловіки. Метання списа, біг 1500 м Фінал.

Тхеквондо

11:00. Вагова категорія до 68 кг, чоловіки. Попередні. Григорій Гусаров.

17:00. 1/4 фіналу, 1/2 фіналу 22:00. Поєдинки за 3-е місце, фінали.

Стрибки у воду

12:00. Вишка 10 м, індивідуальні змагання, жінки. 1/2 фіналу. Юлія Прокопчук. 21:00. Фінал.

Кінний спорт

12:00. Виїздка. Фінал.

Гребля на байдарках і каное

12:08. К-1500 м, жінки. Фінал. Інна Осипенко-Радомська. 

Художня гімнастика

14:00. Багатоборстві, індивідуальні змагання. Кваліфікація. Анна Різатдінова, Аліна Максименко, Вікторя Шенкаренко.

Плавання

14:00. Марафон 10 км, жінки. Фінал. Ольга Береснєва.

Вільна боротьба

15:00. Вагова категорія 55 кг, жінки. Вагова категорія 72 кг, жінки. Попередні. Тетяна Лазарева, Катерина Бурмістрова. 19:45.

Фінали.

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