Олімпіада: У яких видах сьогодні виступають українці (анонс дня)

Тривають Літні Олімпійські ігри в Лондоні. Сьогодні будуть розіграні чергові комплекти нагород, за які боротимуться і українські спортсмени.

Легка атлетика 11:00. Багатоборство: чоловіки. Біг 110 метрів з бар'єрами, метання диска, стрибки з жердиною. Олексій Касьянов. 11:30. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація. Вікторія Стьопіна, Олена Холоша. 21:20. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал. 21:30. Біг 800 м, жінки. 1/2 фіналу. Наталія Люпу. 22:20. Естафета 4 х 100 м, жінки. Попередні забіги. Наталія Погребняк, Олеся Повх, Вікторія П'ятаченко, Марія Ремінь, Христина Стуй, Єлизавета Бризгіна. 22:55. Біг 200 м, чоловіки. Фінал. 23:00. Метання списа, жінки. Фінал. 23:20. Багатоборство: чоловіки. Метання списа, біг 1500 м Фінал. Тхеквондо 11:00. Вагова категорія до 68 кг, чоловіки. Попередні. Григорій Гусаров. 17:00. 1/4 фіналу, 1/2 фіналу 22:00. Поєдинки за 3-е місце, фінали. Стрибки у воду 12:00. Вишка 10 м, індивідуальні змагання, жінки. 1/2 фіналу. Юлія Прокопчук. 21:00. Фінал. Кінний спорт 12:00. Виїздка. Фінал. Гребля на байдарках і каное 12:08. К-1500 м, жінки. Фінал. Інна Осипенко-Радомська. Художня гімнастика 14:00. Багатоборстві, індивідуальні змагання. Кваліфікація. Анна Різатдінова, Аліна Максименко, Вікторя Шенкаренко. Плавання 14:00. Марафон 10 км, жінки. Фінал. Ольга Береснєва. Вільна боротьба 15:00. Вагова категорія 55 кг, жінки. Вагова категорія 72 кг, жінки. Попередні. Тетяна Лазарева, Катерина Бурмістрова. 19:45. Фінали.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter