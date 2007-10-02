Новий менеджер ”Динамо” Київ: гравці зловживають алкоголем

Генеральний директор київського "Динамо" Резо Чохонелідзе незадоволений тим, як працює система клубу і змінюватиме її.

"Те, як зараз працює система в клубі, не може привести до якогось великого результату. Щоб досягти успіху в Європі, потрібно побудувати підприємство, де кожен професійно, з величезним ентузіазмом виконуватиме свою справу. Я дуже дбайливо ставлюся до того, що вже є в "Динамо" і не збираюся це ламати. Також не примушуватиму їсти спагетті з ранку до вечора. Але... Зараз у клубі працюють люди, багатьом з яких бракує спеціальної освіти і звичкок, щоб грамотно підходити до своєї роботи. Цього не потрібно боятися, не потрібно приховувати", - сказав Р.Чохонелідзе, якого цитує прес-служба київського клубу.

Також новий менеджер "Динамо" вважає, що гравці столичного клубу зловживають алкоголем. "Є ще один важливий аспект: я хочу, щоб іменини один одного гравці святкували без спиртного. День народження Шевченка, наприклад, Гаттузо, Мальдіні, Пірло в "Мілані" відзначали з соком в руках. І уявіть, вони танцювали, веселилися і співали пісні. Я уявляю, як би тут відзначили іменини Шеви... Хочу, щоб гравці забули про спиртне взагалі".

ЛігаБізнесІнформ