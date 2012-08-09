Стрибки у воду: українка пройшла до півфіналу Олімпіади

Єдина представниця України на змаганнях у стрибках у воду з 10-метрової вишки на Олімпіаді Юлія Прокопчук вийшла у півфінал.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, Ю.Прокопчук вдало подолала кваліфікаційний відбір, посівши 11-те місце з 324,85 очками. До наступного кола змагань проходить 18 найкращих спортсменок, які вже завтра і розіграють комплект олімпійських нагород.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter