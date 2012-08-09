Львівські альпіністи назвали гору на Кавказі іменем Бандери
01:37, 09 серпня 2012Спорт
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До Львова повернулася група альпіністів львівського клубу «Екстрем», яка наприкінці липня піднялася на одну із безіменних кавказьких вершин висотою 4 тис. 272 м і назвали її іменем Степана Бандери.
На вершині українці залишили тул з капсулою, меморіальну дошку «Степан Бандера – герой України» та червоно-чорний прапор.
Про це "Львівському порталу" розповів керівник експедиції Мар’ян Нищук.
“У світі є багато безіменних вершин, - говорить він. - У жовтні хочемо поїхати до Тибету, знайти там гору та назвати її іменем греко-католицького митрополита Андрея Шептицького. Також у планах поїздка до Патагонії у Південній Америці наступного року. Нові вершини, думаю, отримають назви на честь колишнього предстоятеля Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого і першого голови ОУН Євгена Коновальця”.
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