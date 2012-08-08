На Олімпіаді у півфіналі з боротьби зійдуться дві вихованки України

Борчиня у чвертьфіналі олімпійського турніру впевнено перемогла своїю суперницю з рахунками – 5:0.

Цікаво, що Ірина Мерлені у півфіналі зустрінеться ще з однією вихованкою української школи боротьби Марією Стадник, яка захищає тепер кольори Азербайджану, пише сайт НОКУ.

Інша українка Юля Остапчук у чвертьфіналі поступилась росіянці.

Як повідомляв УНІАН, українська вільна борчиня Ірина Мерлені, олімпійська чемпіонка Афін, перемогла корейську спортсменку Кім Хюн Джу і вийшла у чвертьфінал олімпійського турніру. Разом із нею до чвертьфіналу вийшла українка, чемпіонка Європи, Юля Остапчук, яка перемогла спортсменку із Казахстану Олену Шалигіну.

Нагадаємо, що українка Ірина Мерлені має титул олімпійської чемпіонки у цій ваговій категорії, який вона виборола в Афінах. На Олімпіаді в Пекіні Ірина мала бронзу.