Дві українські борчині вийшли у чвертьфінал Олімпійських ігор

Українська вільна борчиня Ірина Мерлені, олімпійська чемпіонка Афін, перемогла корейську спортсменку і вийшла у чвертьфінал олімпійського турніру. Разом із нею до чвертьфіналу вийшла українка, чемпіонка Європи, Юля Остапчук.

Перший період бою Мерлені закінчився нічиєю 1:1. У другому ж періоді українка впевнено перемогла 4:0. Юля Остапчук, попри явне налаштування проти неї суддів, впевнено перемогла свою суперницю і також пробилась до вісімки найсильніших борчинь Олімпіади у Лондоні.

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