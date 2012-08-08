Дві українські борчині вийшли у чвертьфінал Олімпійських ігор
15:30, 08 серпня 2012Спорт
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Українська вільна борчиня Ірина Мерлені, олімпійська чемпіонка Афін, перемогла корейську спортсменку і вийшла у чвертьфінал олімпійського турніру. Разом із нею до чвертьфіналу вийшла українка, чемпіонка Європи, Юля Остапчук.
Дві українки вийщли до чвертьфіналу Олімпіади
Перший період бою Мерлені закінчився нічиєю 1:1.
У другому ж періоді українка впевнено перемогла 4:0.
Юля Остапчук, попри явне налаштування проти неї суддів, впевнено перемогла свою суперницю і також пробилась до вісімки найсильніших борчинь Олімпіади у Лондоні.
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