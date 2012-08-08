Олімпіада-2012: «український» розклад на сьогодні

На літній Олімпіаді в Лондоні України завоювала поки дев'ять медалей - три золоті і шість бронзових.

Сьогодні українські спортсмени продовжать боротьбу в таких видах: Легка атлетика 12:00. Метання молота, жінки. Кваліфікація. Ірина Новожилова, Анна Скидан. 12:00. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація. Максим Мазурик, Денис Юрченко. 12:10. Багатоборство, чоловіки. Біг 100 м, Стрибки в довжину. Олексій Касьянов. 12:45. Біг 5000 м, чоловіки. Сергій Лебідь. 13:35. Біг 800 м, жінки. Наталя Лупу, Лілія Лобанова, Юлія Кревсун. 20:00. Багатоборство, чоловіки. Стрибки у висоту, біг 400 м. Олексій Касьянов. 21:05. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація. Роман Авраменко, Олександр П'ятниця. 21:45. Біг 1500 м, жінки. 1/2 фіналу. 22:05. Стрибки в довжину, жінки. Фінал. 22:10. Біг 200 м, чоловіки. 1/2 фіналу. 22:45. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал. 23:00. Біг 200 м, жінки. Фінал. Кінний спорт 14:00. Конкур, індивідуальні змагання. Фінал, раунд А. Бйорн Нагель, Кассіо Ріветта. 16:45. Фінал, раунд Б. Вільна боротьба 15:00. Вагова категорія 48 кг, жінки. 1/8 фіналу. Ірина Мерлені. 15:00. Вагова категорія 63 кг, жінки. Кваліфікація. Юлія Остапчук. 19:45. Фінал. Стрибки у воду 21:00. Вишка 10 м, індивідуальні змагання, жінки. Попередні. Юлія Прокопчук. Бокс 22:30. Вагова категорія 64 кг, чоловіки. 1/4 фіналу. Денис Беринчук. 22:30. Вагова категорія 81 кг, чоловіки. 1/4 фіналу. Олександр Гвоздик.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter