Невиразну гру Динамо Сьомін списав на погоду

Тренер київського «Динамо» Юрій Сьомін залишився задоволений результатом вчорашнього поєдинку в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, кияни на останній хвилині матчу змогли заштовхати гол у ворота Феєнорда і пройти в наступний раунд ЛЧ.

«Головне, мабуть, те, що ми пройшли таку сильну, серйозну команду «Фейєноорд» -молоду, дуже азартну. Відразу після жеребкування я говорив, що нам дістався серйозний суперник, що й підтвердилося в матчах з нами», цитує Сьоміна прес-служба клубу.

«Що стосується сьогоднішньої гри, то ми свого шансу дочекалися, хоча до цього мали доволі багато складнощів. Але і на виїзді на кожну атаку «Фейєноорда» ми намагалися відповідати своїми контратакуючими діями. Ми дуже раді, що пройшли в наступний етап Ліги чемпіонів », зазначив тренер.

Причиною не дуже виразної гри своїх підопічних, Сьомін вважає погодні умови: «Треба враховувати те, в якій спеці ми тренувалися, і грали. Як підсумок, наприклад, Велозу сьогодні грав не так, як раніше. Та й деякі інші гравці теж. Думаю, що це все-таки позначилося на сьогоднішньому матчі».