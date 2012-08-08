Ще один український боксер дійшов, мінімум, до бронзи Олімпіади
00:07, 08 серпня 2012Спорт
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Український боксер Тарас Шелестюк, який виступає на Лондонській олімпіаді у вазі до 69 кг, виграв чвертьфінальний бій.
Поєдинок проти суперника з Франції був дуже рівним. У жодному з раундів судді не зафіксували перевагу когось із боксерів: 5:5, 7:7 і 6:6. Але в підсумку перемогу вони віддали спортсмену з Макіївки.
Його півфінальний бій проти англійця Еванса відбудеться 10 серпня. У другому півфіналі того дня зустрінуться росіянин Андрій Замковой та казах Серик Сапієв. Участь у півфіналі означає, що менше бронзової медалі Тарас Шелестюк вже не отримає.
Нагадаємо, що раніше до олімпійських півфіналів у своїх вагових категоріях вийшли боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко.
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