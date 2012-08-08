Ще один український боксер дійшов, мінімум, до бронзи Олімпіади

Поєдинок проти суперника з Франції був дуже рівним. У жодному з раундів судді не зафіксували перевагу когось із боксерів: 5:5, 7:7 і 6:6. Але в підсумку перемогу вони віддали спортсмену з Макіївки.

Його півфінальний бій проти англійця Еванса відбудеться 10 серпня. У другому півфіналі того дня зустрінуться росіянин Андрій Замковой та казах Серик Сапієв. Участь у півфіналі означає, що менше бронзової медалі Тарас Шелестюк вже не отримає.

Нагадаємо, що раніше до олімпійських півфіналів у своїх вагових категоріях вийшли боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко.