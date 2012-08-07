Донецький мер пообіцяв бронзовій медалістці Олімпіади трикімнатну квартиру

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході прес-конференції.

Мер високо оцінив досягнення донецької спортсменки. «У важкій боротьбі, з травмою, вона завоювала бронзову медаль. Я вважаю, що це велике досягнення. Я виконую ту обіцянку, яку давав, коли ми зустрічалися з олімпійцями. Ользі буде виділена 3-кімнатна квартира в новому будинку», - сказав О.Лук’янченко.

Він нагадав, що загалом у ХХХ літніх Олімпійських іграх беруть участь 20 спортсменів з Донецька у 10 різних видах спорту. Легкоатлетка Ольга Саладуха в потрійному стрибку показала результат 14,79 см і одержала бронзову нагороду.