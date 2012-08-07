Донецький мер пообіцяв бронзовій медалістці Олімпіади трикімнатну квартиру
18:58, 07 серпня 2012Спорт
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Донецький міський голова Олександр Лук’янченко привітав жительку Донецька Ольгу Саладуху із завоюванням бронзової медалі на Олімпіаді в Лондоні і пообіцяв, що їй буде виділена 3-кімнатна квартира в новому будинку.
Ольга Саладуха здобула бронзу у потрійному стрибку
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході прес-конференції.
Мер високо оцінив досягнення донецької спортсменки. «У важкій боротьбі, з травмою, вона завоювала бронзову медаль. Я вважаю, що це велике досягнення. Я виконую ту обіцянку, яку давав, коли ми зустрічалися з олімпійцями. Ользі буде виділена 3-кімнатна квартира в новому будинку», - сказав О.Лук’янченко.
Він нагадав, що загалом у ХХХ літніх Олімпійських іграх беруть участь 20 спортсменів з Донецька у 10 різних видах спорту. Легкоатлетка Ольга Саладуха в потрійному стрибку показала результат 14,79 см і одержала бронзову нагороду.
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