Замість перемоги в Лізі Європи київському «Арсеналу» зарахували поразку 0:3

Незважаючи на те, що зустріч між командами, яка відбулася в Києві 2 серпня, завершилася переконливою перемогою українців - 3:0, через порушення регламенту "канонірами", їм зараховується технічна поразка.

Таке рішення ухвалили в УЄФА, пише gazeta.ua.

Про це в ефірі словенського телебачення повідомив помічник головного тренера словенського клубу Дам'ян Ослая.

"Щойно мені зателефонував наш спортивний директор і повідомив, що рішення вже прийнято. "Арсеналу" зарахували технічну поразку 0:3. Але ми повинні бути уважні у повторній грі, щоб сподіватися на вихід в плей-офф раунд", - заявив він.

Нагадаємо, що порушенням "Арсеналу" став вихід на поле в матчі захисника Еріка Матуку і його присутність в заявці на матч.

В 2010-му в складі бельгійського "Генка" футболіст був вилучений і оштрафований на два матчі, і ще не відбув дискваліфікацію - напередодні поєдинку проти "Мури" він пропустив лише один поєдинок.

Нагадаємо, зустріч "Мури" і "Арсеналу" відбудеться у четвер, 9 серпня, в Маріборі.