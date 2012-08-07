Замість перемоги в Лізі Європи київському «Арсеналу» зарахували поразку 0:3
Словенському колективу "Мура" присудили технічну перемогу 3:0 над київським "Арсеналом" у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Незважаючи на те, що зустріч між командами, яка відбулася в Києві 2 серпня, завершилася переконливою перемогою українців - 3:0, через порушення регламенту "канонірами", їм зараховується технічна поразка.
Таке рішення ухвалили в УЄФА, пише gazeta.ua.
Про це в ефірі словенського телебачення повідомив помічник головного тренера словенського клубу Дам'ян Ослая.
"Щойно мені зателефонував наш спортивний директор і повідомив, що рішення вже прийнято. "Арсеналу" зарахували технічну поразку 0:3. Але ми повинні бути уважні у повторній грі, щоб сподіватися на вихід в плей-офф раунд", - заявив він.
Нагадаємо, що порушенням "Арсеналу" став вихід на поле в матчі захисника Еріка Матуку і його присутність в заявці на матч.
В 2010-му в складі бельгійського "Генка" футболіст був вилучений і оштрафований на два матчі, і ще не відбув дискваліфікацію - напередодні поєдинку проти "Мури" він пропустив лише один поєдинок.
Нагадаємо, зустріч "Мури" і "Арсеналу" відбудеться у четвер, 9 серпня, в Маріборі.