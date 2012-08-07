Українка - олімпійська чемпіонка Пекіна допливла до фіналу в Лондоні

У півфіналі наша спортсменка фінішувала другою, поступившись Бріджітт Хартлі з Південно-Африканської республіки вже перед фінішем. Та головне – кваліфікуватися до головного заїзду Олімпіади, де боротьба за нагороди почнеться спочатку, повідомляє сайт НОК.

Комплект нагород в цьому виді олімпійської програми буде розіграно післязавтра.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах Осипенко-Радомська виграла бронзу у складі української жіночої команди-четвірки на байдарці. На літніх Олімпійських іграх в Пекіні у 2008 році вона стала чемпіонкою на одиночній байдарці показавши у фінальному заїзді час 1:50,673, випередивши при цьому італійку Жозефу Ідем (1:50,677) усього лише на 4 тисячні секунди.