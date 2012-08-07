Боксера, якому підсудили в поєдинку з українцем, протягнули до півфіналу

Після того, як у поєдинку 1/8 фіналу судді забрали перемогу в українця Євгена Хитрова в поєдинку з британцем Ентоні Огого, в 1/4 фіналу щось схоже відбулося і в поєдинку Огого з німецьким боксером Стефеном Хартелом, повідомляють Boxingnews.com.

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Як і в поєдинку з Хітровим, Огого добре провів перший раунд, хоча він і близько не виграв його з рахунком 5:2, як нарахували судді. У другому ж повністю домінував німецький боксер, але судді нарахували перемогу Ентоні Огого. Третій раунд також пройшов з перевагою Хартел, хоча і не настільки явною, як другий, але і в ньому представники Феміди нарахували перемогу місцевому улюбленцю. Загальний рахунок поєдинку - 15:10 на користь Огого, хоча німецький боксер явно виглядав краще.