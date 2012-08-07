Олімпіада-2012: на які старти вийдуть українці сьогодні
У заліку української збірної - три золоті і шість бронзових медалей. Сьогодні українські спортсмени продовжать боротьбу на лондонській Олімпіаді.
7 серпня, вівторок
Легка атлетика
12:00. Метання списа, жінки. Кваліфікація. Віра Ребрик, Ганна Гацько, Маргарита Дорожон.
12:45. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація. Ель Шериф Шериф Усман.
12:55. Біг 5000 м, жінки. 1 коло. Людмила Коваленко.
13:50. Біг 200 м, чоловіки. 1 коло. Сергій Смелік.
21:00. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал. Андрій Проценко, Богдан Бондаренко.
21:05. Стрибки в довжину, жінки. Кваліфікація. Вікторія Рибалко, Маргарита Твердохліб. 21:45. Метання диска, чоловіки. Фінал.
22:25. Біг 200 м, жінки. 1/2 фіналу. Марія Ремінь, Єлизавета Бризгіна, Христина Стуй.
Стрибки у воду
12:00. Трамплін 3 м, індивідуальні змагання, чоловіки. 1/2 фіналу. Олексій Пригоров, Ілля Кваша.
21:00. Фінал.
Кінний спорт
12:00. Виїздка. Гран при (2 кваліфікація). Гребля на байдарках і каное
12:07. К-1500 м, жінки. Попередні заїзди. Інна Осипенко-Радомська.
12:16. 1/2 фіналу. Триатлон
12:30. Триатлон, чоловіки. Плавання (1,5 км), велогонка (40 км), біг (10 км). Данило Сапунов.
Вітрильний спорт
14:00. Віндсерфінг (чоловіки, жінки). Фінальні гонки. Ольга Маслівець.
Спортивна гімнастика
16:00. Паралельні бруси, чоловіки. Фінальні змагання.
16:00. Перекладина, чоловіки. Фінальні змагання.
16:00. Колода, жінки. Фінальні змагання.
16:00. Вільні вправи, жінки. Фінальні змагання.
Синхронне плавання
17:00. Дует. Фінал. Дар'я Юшко, Ксенія Сидоренко.
Важка атлетика
17:30. Вагова категорія +105 кг, чоловіки. Група Б.
21:00. Група А, церемонія нагородження. Артем Удачин, Ігор Шимечко.
Велоспорт - трек
19:30. Спринт. 1/2 фіналу. Фінал.
Бокс
22:30. Вагова категорія 69 кг, чоловіки. 1/4 фіналу. Тарас Шелестюк.