Олімпіада-2012: на які старти вийдуть українці сьогодні

У заліку української збірної - три золоті і шість бронзових медалей. Сьогодні українські спортсмени продовжать боротьбу на лондонській Олімпіаді.

7 серпня, вівторок Легка атлетика 12:00. Метання списа, жінки. Кваліфікація. Віра Ребрик, Ганна Гацько, Маргарита Дорожон. 12:45. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація. Ель Шериф Шериф Усман. 12:55. Біг 5000 м, жінки. 1 коло. Людмила Коваленко. 13:50. Біг 200 м, чоловіки. 1 коло. Сергій Смелік. 21:00. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал. Андрій Проценко, Богдан Бондаренко. 21:05. Стрибки в довжину, жінки. Кваліфікація. Вікторія Рибалко, Маргарита Твердохліб. 21:45. Метання диска, чоловіки. Фінал. 22:25. Біг 200 м, жінки. 1/2 фіналу. Марія Ремінь, Єлизавета Бризгіна, Христина Стуй. Стрибки у воду 12:00. Трамплін 3 м, індивідуальні змагання, чоловіки. 1/2 фіналу. Олексій Пригоров, Ілля Кваша. 21:00. Фінал. Кінний спорт 12:00. Виїздка. Гран при (2 кваліфікація). Гребля на байдарках і каное 12:07. К-1500 м, жінки. Попередні заїзди. Інна Осипенко-Радомська. 12:16. 1/2 фіналу. Триатлон 12:30. Триатлон, чоловіки. Плавання (1,5 км), велогонка (40 км), біг (10 км). Данило Сапунов. Вітрильний спорт 14:00. Віндсерфінг (чоловіки, жінки). Фінальні гонки. Ольга Маслівець. Спортивна гімнастика 16:00. Паралельні бруси, чоловіки. Фінальні змагання. 16:00. Перекладина, чоловіки. Фінальні змагання. 16:00. Колода, жінки. Фінальні змагання. 16:00. Вільні вправи, жінки. Фінальні змагання. Синхронне плавання 17:00. Дует. Фінал. Дар'я Юшко, Ксенія Сидоренко. Важка атлетика 17:30. Вагова категорія +105 кг, чоловіки. Група Б. 21:00. Група А, церемонія нагородження. Артем Удачин, Ігор Шимечко. Велоспорт - трек 19:30. Спринт. 1/2 фіналу. Фінал. Бокс 22:30. Вагова категорія 69 кг, чоловіки. 1/4 фіналу. Тарас Шелестюк.

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