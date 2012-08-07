Чемпіонку Олімпіади у Львові зустріли з оркестром

Сьогодні зранку близько сотні людей на вокзалі у Львові із квітами, кульками, прапорами, оркестром та короваєм зустрічали Олімпійську чемпіонку Яну Шемякіну.

Як передає кореспондент УНІАН, привітати з поверненням з Олімпіади Я.Шемякіну прийшли і представники федерації фехтування, представники міської та обласної влади, звичайні львів’яни.

«Я собі такого навіть не уявляла. Не очікувала такого оркестру, дуже приємно», - зазначила Я.Шемякіна.

Вона розповіла, що «багато тренувалась, йшла до цієї мети». «Мрія кожного спортсмена – перемогти на Олімпіаді, я цього також дуже хотіла. Мрії збуваються», - додала Олімпійська чемпіонка.

«Усі провідники потягу фотографувались зі мною. Не спали до опівночі. Один з провідників навіть розплакався, каже, що теж був спортсменом», - ділиться враженнями чемпіонка.

Яна зізналась, що дуже переживала за медаль, просила тренера, аби дивився за сумкою. «Навіть за паспортом я так не переживала, як за медаль. У поїзді ми повністю закрились, з сестрою навіть двері не відкривали», - розповіла Я.Шемякіна.

Нагадаємо, в Олімпійському Лондоні у додатковий час українська фехтувальниця Я.Шемякіна з рахунком 9:8 здолала німкеню Брітту Хейдеманн і здобула Олімпійське золото. В 1/16 фіналу Я.Шемякіна здолала Любов Шутову з Росії, в 1/8-ій - Ану Марію Бранза з Румунії, в 1/4-ій - ще одну румунку Сімону Герман, а у півфіналі - Юцзі Сунь з Китаю.