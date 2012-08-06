Український штангіст виборов золото на Олімпіаді
22:25, 06 серпня 2012Спорт
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Український штангіст Олексій Торохтій виборов золото на XXX Літніх Олімпійських іграх.
Торохтій, який виступає у ваговій категорії понад 105 кілограмів, за сумою двоборства показав результат 412 кілограмів. У поштовху Торохтій підняв 185, а в ривку - 227 кілограмів, повідомляє офіційний сайт Ігор-2012.
Друге місце зайняв Наваб Насіршелал з Ірану.
Бронзовим призером Олімпіади став поляк Войцех Бартоломей Бак.
Тепер з трьома золотими та шістьма бронзовими медалями українська збірна посідає 16-е місце в неофіційному медальному заліку.
*** Олексій Торохтій - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики
Народився 22 травня 1986 р. в Зугресі Донецької обл.
Аспірант Національного аерокосмічного університету імені Жуковського (ХАІ).
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