Український штангіст виборов золото на Олімпіаді

Торохтій, який виступає у ваговій категорії понад 105 кілограмів, за сумою двоборства показав результат 412 кілограмів. У поштовху Торохтій підняв 185, а в ривку - 227 кілограмів, повідомляє офіційний сайт Ігор-2012.

Друге місце зайняв Наваб Насіршелал з Ірану.

Бронзовим призером Олімпіади став поляк Войцех Бартоломей Бак.

Тепер з трьома золотими та шістьма бронзовими медалями українська збірна посідає 16-е місце в неофіційному медальному заліку.

*** Олексій Торохтій - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики

Народився 22 травня 1986 р. в Зугресі Донецької обл.

Аспірант Національного аерокосмічного університету імені Жуковського (ХАІ).