Львів готує заявку на проведення зимової Олімпіади-2022

Про це розповів директор департаменту «Євро-2012» Олег Засадний, повідомляє Тиждень.

«Зараз стадія, коли міста приймають рішення – чи подавати від себе заявку, чи ні. Перший етап починається через рік. Для нас важливим було рішення уряду про те, щоб країна підтримувала рішення про підготовку заявки. Оскільки це надзвичайно великі кошти, то місто ніколи не зможе виділити такий бюджет. Рішення держави є надзвичайно важливим. Тому ми сьогодні працюємо з МОК (Міжнародний олімпійський комітет - ред.), НОК (Національний олімпійський комітет - ред.) та урядом у питанні початку цього шляху. Цей шлях є довгий, він непростий, але він насправді дає і країні, і місту нові шанси для того, щоб заявити про себе світу», - розповів Засадний .

Він також зауважив, що основна відмінність Олімпіади від Єврочемпіонату – це більший проміжок часу та більш складні логістичні питання. «Євро показало, що ми можемо впоратись з великими подіями і могли б успішно прийняти і чвертьфінал, і півфінал», - сказав Засадний.

Нагадаємо, українські організатори чемпіонату Євро-2012 у липні заявили, що Україна може претендувати на проведення Олімпійських ігор 2022 року.

Пізніше в Міжнародному олімпійському комітеті позитивно оцінили перспективи України прийняти зимову Олімпіаду в 2022 році.