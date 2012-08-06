Український спортивний гімнаст приніс Україні чергову бронзу Олімпіади

18:11, 06 серпня 2012
Спорт
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Член української олімпійської збірної зі спортивної гімнастики Ігор Радивилов у опорному стрибку здобув бронзову нагороду.

Ігор Радивилов приніс поки єдину медаль зі спортивної гімнастики

Українець посів третє місце з результатом - 16.316.

Золоту нагороду здобув кореєць Янг Халк Сіон, який отримав оцінку 16.533, срібло - росіянин Денис Аблязін - 16.399.

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