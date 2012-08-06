Український спортивний гімнаст приніс Україні чергову бронзу Олімпіади

Член української олімпійської збірної зі спортивної гімнастики Ігор Радивилов у опорному стрибку здобув бронзову нагороду.

Українець посів третє місце з результатом - 16.316. Золоту нагороду здобув кореєць Янг Халк Сіон, який отримав оцінку 16.533, срібло - росіянин Денис Аблязін - 16.399.

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