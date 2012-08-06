Феєнорд - Динамо: на кого ставлять букмекери

На думку букмекерів, київське «Динамо» програє голландському «Феєнорду» у матчі у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у Роттердамі, однак у наступний раунд пройде український клуб, пише Главред.

Аналітики букмекерської компанії William Hill вважають, що в грі «Феєнорд» - «Динамо» господарі мають більше шансів на перемогу. Ставки на перемогу «Динамо» в майбутньому поєдинку приймаються з коефіцієнтом 2.62. Аналогічний показник для господарів становить 2.25 Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом 3.30. При цьому ставки на вихід «Динамо» в наступний раунд змагань приймаються з коефіцієнтом в 1.45, вихід «Феєнорда» фахівці оцінили в 2.55. Нагадаємо, перший матч Ліги чемпіонів у Києві завершився з рахунком 2:1 на користь киян.

Матч відбудеться у вівторок, 7-го серпня, на стадіоні «Де Куйп» у Роттердамі.