Український тенісист виграв турнір і став 16-м у рейтингу АТР

У той час, поки більшість провідних лідерів світового тенісу змагалися на Олімпіаді, українець виграв другий титул у кар'єрі в одиночному розряді. Після Умага-2011 Долгополову підкорився турнір у столиці США Washington City Open, який приніс нашому тенісистові 500 рейтингових очок, повідомляє Sport.ua.У фіналі Олександр у непростому поєдинку здобув перемогу над німцем Томмі Хаасом. У першому сеті, який кілька разів переривався через дощ, більше щастило Хаасу, який все-таки дотиснув українця на тай-брейку. Але в другій партії Долгополову у вирішальний момент вдалося зробити брейк, після чого він легко дотиснув суперника.

Ця перемога дозволить нашому тенісистові піднятися на 16-й рядок рейтинг АТР. До Хуана-Мартіна дель Потро, який займає 10 рядок, і з яким Долгополов може зіграти у другому колі Мастерса в Торонто - 755 очок.

Washington City Open. Фінал.

Олександр Долгополов - Томмі Хаас - 6:7 (7:9), 6:4, 6:1.