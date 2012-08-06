Український боксер Усик вийшов у півфінал Олімпіади
09:15, 06 серпня 2012Спорт
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Українець Олександр Усик у чвертьфінальному боксерському поєдинку у ваговій категорії 91 кг на Олімпіаді у Лондоні з рахунком 17:13 обіграв росіянина Артура Бетербієва і пройшов до півфіналу.
Усик прорвався у півфінал
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
За регламентом змагань О.Усик уже отримав мінімум бронзову медаль, зазначається у повідомленні.
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