Український боксер Усик вийшов у півфінал Олімпіади

09:15, 06 серпня 2012
Спорт
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Українець Олександр Усик у чвертьфінальному боксерському поєдинку у ваговій категорії 91 кг на Олімпіаді у Лондоні з рахунком 17:13 обіграв росіянина Артура Бетербієва і пройшов до півфіналу.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

За регламентом змагань О.Усик уже отримав мінімум бронзову медаль, зазначається у повідомленні.

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