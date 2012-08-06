Український боксер Усик вийшов у півфінал Олімпіади

Українець Олександр Усик у чвертьфінальному боксерському поєдинку у ваговій категорії 91 кг на Олімпіаді у Лондоні з рахунком 17:13 обіграв росіянина Артура Бетербієва і пройшов до півфіналу.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. За регламентом змагань О.Усик уже отримав мінімум бронзову медаль, зазначається у повідомленні.

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