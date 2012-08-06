Результати матчів 4-го туру української Прем'єр-ліги
08:55, 06 серпня 2012Спорт
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У неділю відбулися чотири матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу.
Дніпро втратив очки в Києві. Фото з сайту ФК Дніпро
Металург З - Іллічівець 0: 3 (Пуканич 45, Кравченко 53, Ярошенко 93)
Ворскла - Чорноморець 0: 1 (Бакай 45)
Арсенал - Дніпро 1: 1 (Кобахідзе 92 - Маттеус 64 пен.)
Металург Д - Металіст 2: 2 (Барановський 71, Траоре 91 - Клейтон 8, 35)
Сьогодні тур завершиться поєдинком Волинь - Шахтар.
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