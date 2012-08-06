Олімпіада: Ольга Саладуха приносить ще одну медаль для України

Чемпіонка світу, Європи у потрійному стрибку Ольга Саладуха принесла Україні ще одну «бронзу». Про це інформує НОК.

Досить напруженим виявися фінал у секторі для потрійного стрибка. До останньої спроби Ольга була поза межами п'єдесталу. І лише в останній спробі стрибнувши на 14 м 79 см українка вийшла на 3-є місце.

Приємно, що на 4-у сходинку піднялась і ще одна наша спортсменка Ганна Князева (14 м 56 см).

«Золото» у Ольги Рипакової з Казахстану (14 м 98 см).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Ольгу із здобутою першою олімпійською медаллю й побажав ще багато нових перемог у майбутньому.

Ось як прокоментувала свій виступ новоспечена призерка Ігор.

«Це були найважчі змагання у моїй кар'єрі. За тиждень до старту я травмувалася, моя участь в Олімпійських іграх була під питанням. Рада, що змогла зібратись на останню спробу і виправдати надії на медаль. Ця «бронза» - на вагу «золота», я дуже щаслива, що здобула цю нагороду, адже так довго до неї йшла», сказала Саладуха.