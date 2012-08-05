Олімпіада: ще один протест України відхилено

На Олімпіаді у Лондоні Апеляційне журі відхилило протест України на рішення суддів щодо результатів змагань у семиборстві, за якими Людмила Йосипенко посіла четверте місце.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, українка Л.Йосипенко на змаганнях з семиборства показала високий результат, набравши у сумі 6618 очок, що стало її особистим рекордом.

Під час останнього виду змагань – бігу на 800 м – на стартовому віражі суддя констатував у німкені Лілі Шварцкопф порушення правил ІААФ – заступ на лінію бігової доріжки. За це порушення рефері змагань дискваліфікували німкеню. Таким чином, українка Л.Йосипенко піднялась на третю сходинку, що було зафіксовано відповідними протоколами.

Відразу після цього німецька сторона подала протест до рефері, який відновив остаточні результати за підсумками змагань і повернув Л.Шварцкопф на друге місце.

Після перегляду відео відразу свої протести до Апеляційного журі подали українська і російська делегації, щоб відстояти права своїх спортсменок, які претендували на медалі різних ґатунків. Обидва протести були відхилені одноголосним рішенням Апеляційного журі, рішення рефері про дискваліфікацію німецької спортсменки скасовано.

Таким чином, золоту медаль отримала Джесіка Енніс (Велика Британія), срібну – Л.Шварцкопф, росіянка Тетяна Чернова опустилася на третє місце, а українка Л.Йосипенко - на четверте.