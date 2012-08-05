Олімпіада: українці дали, а потім забрали бронзову медаль

Українка Людмила Йосипенко зайняла 4-те місце на змаганнях з багатоборства на Олімпіаді в Лондоні.

Як повідомляє сайт «Чемпіон», були переглянуті результати в семиборстві.

В результаті дискваліфікація німецької спортсменки Лілі Шварцкопф була визнана помилковою, і німкеня завоювала срібні нагороди.

Росіянка Тетяна Чернова опустилася на третє місце, а українка Л.Йосипенко - на четверте.

Ще одна представниця України Ганна Мельниченко посіла десяту сходинку.

На першому місці - Джесіка Енніс (Велика Британія.

Головний тренер збірної України з легкої атлетики Олександр Апайчов заявив, що Л.Шварцкопф мали дискваліфікувати.

"Після оголошення результатів німкеня була дискваліфікована в бігу на 800 метрів і наша Йосипенко посіла третє місце. Після цього німці подали протест, який задовольнили", - сказав він.

"Але ми теж з технічним лідером дивилися відео - німкеня чотири рази наступила на лінію. Ми подали зустрічний протест. Його відхилили. Це просто якась маячня", - сказав він.

На питання, чи є шанси повернути нагороду, тренер відповів: "Після нагородження, не знаю. Але, думаю, ми будемо ще говорити на цю тему. Але Спортивний арбітражний суд після апеляційного журі не розглядає це питання. Це якесь свавілля. Нез'ясовна ситуація абсолютно. Для мене це сумно і гидко", - цитує О.Айпачова "Сегодня".