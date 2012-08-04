Олімпіада-2012: в яких видах виступають сьогодні українці

Українці сьогодні виступлять в таких видах, як триатлон, стрільба, фехтування, кінний і вітрильний спорт, стрибки на батуті і стрибки у воду, важка атлетика, бокс і безліч видів в легкій атлетиці.

Сьогодні українці теоретично можуть виграти 9 медалей. Про це повідомляє "Сегодня". ТРИАТЛОН 11:00 Жінки. Фінал. Юлія Єлістратова КУЛЬОВА СТРІЛЬБА 11:00 Жінки. Гвинтівка з трьох позицій, 50 метрів. Кваліфікація. Дар'я Тихова, Дар'я Шаріпова 14:45 Жінки. Гвинтівка з трьох позицій, 50 метрів. Фінал ЛЕГКА АТЛЕТИКА 12:05 Жінки. Семиборство. Стрибок у довжину. Наталія Добринська, Людмила Йосипенко, Ганна Мельниченко 13:40 Жінки. Семиборство. Метання списа. Наталія Добринська, Людмила Йосипенко, Ганна Мельниченко 22:35 Жінки. Семиборство. Біг на 800 метрів. Наталія Добринська, Людмила Йосипенко, Ганна Мельниченко 12:20 Жінки. Стрибок з жердиною. Кваліфікація. Анна Шелех, Наталя Кущ-Мазурик 12:35 Чоловіки. Біг на 400 метрів. Кваліфікація. Віталій Батрум 13:35 Жінки. Біг на 300 метрів з перешкодами. Кваліфікація. Валентина Жудіна, Світлана Шмідт 19:00 Чоловіки. Ходьба на 20 км. Фінал. Руслан Дмитренко, Назар Коваленко, Іван Лосєв 21:00 Чоловіки. Біг на 400 метрів з бар'єрами. Півфінали. Станіслав Мельников 21:35 Жінки. Біг на 100 метрів. Півфінали. Олеся Повх 23:55 Жінки. Біг на 100 метрів. Фінал 22:05 Жінки. Біг на 400 метрів. Півфінали. Аліна Логвиненко, Наталія Пигида 23:15 Чоловіки. Біг на 10000 метрів. Фінал. Микола Лабовський ФЕХТУВАННЯ 12:30 Жінки. Шпага. Команди. 1/4 фіналу. Україна - Росія 14:00 Жінки. Шпага. Команди. 1/2 фіналу 17:00 Жінки. Шпага. Команди. За 5-6 і 7-8 місця 20:00 Жінки. Шпага. Команди. За "бронзу" 21:15 Жінки. Шпага. Команди. Фінал КІННИЙ СПОРТ 12:30 Конкур. Індивідуальний залік. Кваліфікація. Кассіо Ріветт, Олександр Онищенко, Бйорн Нагель, Катаріна Оффель 12:30 Конкур. Команди. Кваліфікація. Україна ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ 14:00 Чоловіки. Дисципліна "Лазер". Гонка 9. Валерій Кудряшов 15:30 Чоловіки. Дисципліна "Лазер". Гонка 10. Валерій Кудряшов 14:00 Жінки. Дисципліна RS-X. Гонка 7. Ольга Маслівець 15:00 Жінки. Дисципліна RS-X. Гонка 8. Ольга Маслівець 14:30 Чоловіки. Дисципліна RS-X. Гонка 7. Максим Оберемко 17:20 Чоловіки. Дисципліна RS-X. Гонка 8. Максим Оберемко СТРИБКИ НА БАТУТІ 16:00 Жінки. Кваліфікація. Марина Кийко 17:25 Жінки. Фінал СТРИБКИ У ВОДУ 16:30 Жінки. Трамплін, 3 метри. Півфінал. Олена Федорова ВАЖКА АТЛЕТИКА 17:30 Чоловіки. 94 кг. Фінал А і В. Костянтин Пілієв, Артем Іванов. БОКС 00:15 Чоловіки. До 64 кг. 1/8 фіналу. Денис Берінчик (України) - Ентоні Йігіт (Швеція) 1:00 Чоловіки. До 81 кг. 1/8 фіналу. Олександр Гвоздик (Україна) - Осмар Браво Амадор (Нікарагуа)

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