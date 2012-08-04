Олімпіада-2012: в яких видах виступають сьогодні українці
Українці сьогодні виступлять в таких видах, як триатлон, стрільба, фехтування, кінний і вітрильний спорт, стрибки на батуті і стрибки у воду, важка атлетика, бокс і безліч видів в легкій атлетиці.
Сьогодні українці теоретично можуть виграти 9 медалей. Про це повідомляє "Сегодня".
ТРИАТЛОН
11:00 Жінки. Фінал. Юлія Єлістратова
КУЛЬОВА СТРІЛЬБА
11:00 Жінки. Гвинтівка з трьох позицій, 50 метрів. Кваліфікація. Дар'я Тихова, Дар'я Шаріпова
14:45 Жінки. Гвинтівка з трьох позицій, 50 метрів. Фінал
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
12:05 Жінки. Семиборство. Стрибок у довжину. Наталія Добринська, Людмила Йосипенко, Ганна Мельниченко 13:40 Жінки. Семиборство. Метання списа. Наталія Добринська, Людмила Йосипенко, Ганна Мельниченко
22:35 Жінки. Семиборство. Біг на 800 метрів. Наталія Добринська, Людмила Йосипенко, Ганна Мельниченко
12:20 Жінки. Стрибок з жердиною. Кваліфікація. Анна Шелех, Наталя Кущ-Мазурик
12:35 Чоловіки. Біг на 400 метрів. Кваліфікація. Віталій Батрум
13:35 Жінки. Біг на 300 метрів з перешкодами. Кваліфікація. Валентина Жудіна, Світлана Шмідт
19:00 Чоловіки. Ходьба на 20 км. Фінал. Руслан Дмитренко, Назар Коваленко, Іван Лосєв
21:00 Чоловіки. Біг на 400 метрів з бар'єрами. Півфінали. Станіслав Мельников
21:35 Жінки. Біг на 100 метрів. Півфінали. Олеся Повх
23:55 Жінки. Біг на 100 метрів. Фінал
22:05 Жінки. Біг на 400 метрів. Півфінали. Аліна Логвиненко, Наталія Пигида
23:15 Чоловіки. Біг на 10000 метрів. Фінал. Микола Лабовський
ФЕХТУВАННЯ
12:30 Жінки. Шпага. Команди. 1/4 фіналу. Україна - Росія
14:00 Жінки. Шпага. Команди. 1/2 фіналу
17:00 Жінки. Шпага. Команди. За 5-6 і 7-8 місця 20:00 Жінки. Шпага. Команди. За "бронзу"
21:15 Жінки. Шпага. Команди. Фінал
КІННИЙ СПОРТ
12:30 Конкур. Індивідуальний залік. Кваліфікація. Кассіо Ріветт, Олександр Онищенко, Бйорн Нагель, Катаріна Оффель
12:30 Конкур. Команди. Кваліфікація. Україна
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
14:00 Чоловіки. Дисципліна "Лазер". Гонка 9. Валерій Кудряшов
15:30 Чоловіки. Дисципліна "Лазер". Гонка 10. Валерій Кудряшов
14:00 Жінки. Дисципліна RS-X. Гонка 7. Ольга Маслівець
15:00 Жінки. Дисципліна RS-X. Гонка 8. Ольга Маслівець
14:30 Чоловіки. Дисципліна RS-X. Гонка 7. Максим Оберемко
17:20 Чоловіки. Дисципліна RS-X. Гонка 8. Максим Оберемко
СТРИБКИ НА БАТУТІ
16:00 Жінки. Кваліфікація. Марина Кийко
17:25 Жінки. Фінал
СТРИБКИ У ВОДУ
16:30 Жінки. Трамплін, 3 метри. Півфінал. Олена Федорова
ВАЖКА АТЛЕТИКА
17:30 Чоловіки. 94 кг. Фінал А і В. Костянтин Пілієв, Артем Іванов.
БОКС
00:15 Чоловіки. До 64 кг. 1/8 фіналу. Денис Берінчик (України) - Ентоні Йігіт (Швеція)
1:00 Чоловіки. До 81 кг. 1/8 фіналу. Олександр Гвоздик (Україна) - Осмар Браво Амадор (Нікарагуа)